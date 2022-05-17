طرابلس 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأدانت وزارة الخارجية الليبية ما سمته "المحاولات لزعزعة أمن واستقرار العاصمة طرابلس"، وعدتها تهديدا للأمن القومي واستقرار البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن مثل هذه المحاولات غير الشرعية تعد انتهاكًا صارخًا لسلامة الأراضي الليبية ووحدتها، داعية المجتمع الدولي للوقوف يدًا واحدة ضد هذه التصرفات الخطيرة التي تمس أمن ليبيا واستقرارها وتهدد سلامة المدنيين.// انتهى //19:07ت م0194