الظهران 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسشارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في منتدى ومعرض التقدم البيئي في صناعة البترول والكيماويات الذي يقام في مدينة الظهران في الفترة من 16 حتى 18 مايو، برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.دشن المنتدى والمعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة فقيها وسط مشاركة واسعة من عدة جهات محلية وخارجية.وشهد الجناح الخاص بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إقبالا من زوار المعرض، تم خلاله تعريف الجمهور بنشاطات المركز وإسهاماته في مجال تنمية الحياة الفطرية الإسهام في توازن البيئة واستدامتها، وأستمع الزوار لشروحات عن مهام المركز مع الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.ونيابة عن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان، شارك أحمد البوق بمحاضرة في الندوة تحدث فيها عن إستراتيجية المركز وأولوياته في السنوات الخمس القادمة إضافة إلى مشاريع المركز في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.يذكر أن المعرض عبارة عن تجمع فريد من نوعه ويستمر لمدة 3 أيام للممارسين البيئيين وصانعي السياسات والعلماء والمستخدمين النهائيين والفنيين والمهندسين للتواصل وتبادل الأفكار.// انتهى //19:09ت م0195