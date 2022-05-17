طرابلس 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ، مؤكداً أن المجلس يسعى لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تضع البلاد على الطريق الصحيح نحو البناء والأمن والبناء والاستقرار.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم ببعض من أعيان المنطقة الشرقية لبحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.وأكد الأعيان دعم المجلس الرئاسي في أي خطوات سيتخذها لتوحيد الجهود من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الآمان، ودعمهم أيضا مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار.// انتهى //19:25ت م0198