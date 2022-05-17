نجران 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنظم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران اليوم، محاضرة بعنوان " فكر آمن.. لوطن آمن "، ضمن ملتقى "شرورة تستاهل"، وذلك بقاعة الأمير مشعل بمحافظة شرورة.وتناولت المحاضرة مفهوم الأمن الفكري وأهميته ودور كل من الأسرة والإعلام والمدرسة والجامعة في تعزيز الأمن الفكري لدى الأطفال والشباب والمجتمع بصفة عامة، وماهية المفهوم العلمي للأمن الفكري، وأهميته، ودور الإعلام والجامعة في تعزيزه لدى المجتمع، وطرق تعزيز الأمن الفكر لدى الأطفال من خلال الأسرة والمدرسة والجامعة.وأوضح المركز أن برنامج يوم غدٍ يشمل محاضرة بعنوان "تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن".ويأتي الملتقى الذي تختتم فعالياته غداً، بمشاركة جامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة، استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز.// انتهى //19:27ت م0199