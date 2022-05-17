الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستنطلق بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية "كحيلة"، في نسختها الثانية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.ومن المقرر أن تكون الانطلاقة يوم 25 من شهر مايو الجاري وحتى 29 من ذات الشهر، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.وأوضحت اللجنة المنظمة بأن البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي, تأتي اعتزازاً بتاريخ وتراث الخيل العربية الأصيلة وإبراز هذه الرياضة العريقة وجهود المملكة في النهوض بها في المحافل المحلية والدولية، منوهة بأن البطولة تعد إحدى أهم بطولات الخيل العربية الأصيلة في المنطقة، والتي جاءت تكريماً لخيل الملك عبدالعزيز - رحمة الله - وأفضل هداياه لملوك العالم ومنها رسن كحيلة التي تندرج منه طرفة إحدى خيول الملك المؤسس حيث أهداها للملك جورج السادس بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة، ومنها لملكة هولندا إذ أهداها فرسة "كحيلة جلابي" و "كحيلة سبيلية"، ومن ضمن 4 أفضل أفراس أهديت إلى ملك بريطانيا كانت الفرس حمراء اللون "كحيلة العجوز" مواليد 1927، والفرس "دفينا" فرس زرقاء مواليد 1920 "كحيلة كروش" والتي أهداها الملك عبدالعزيز إلى مربط كربت بارك الشهير التابع لليدي ونتورث ابنة الليدي بلانت في بريطانيا.وبينت اللجنة بأن البطولة ستقام في وسط صالة مغلقة مكتملة الخدمات وتحتوي صالة العرض الرئيسة فيها على 3 مناطق للجلوس، ومنطقة للضيافة، ومنطقة استعراض الخيل، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة الأطعمة، وتبدأ الفعاليات من الساعة الـ 1 ظهراً حتى الساعة الـ11 مساءً.// انتهى //19:29ت م0200