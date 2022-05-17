الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض احتفت جامعة اليمامة بتخريج الدفعة الرابعة عشرة لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، والدفعة الحادية عشرة لمرحلة الماجستير، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة.وأكد رئيس مجلس الأمناء بجامعة اليمامة خالد الخضير، أن حفل التخريج يمثل مسيرة العطاء لهذا الوطن، مقدماً التهنئة للخريجين على ما بذلوه من جَهدٍ وعملٍ متواصلٍ، داعياً إياهم إلى مواصلةِ السعي الحثيثِ لتطوير ذاتهم وقدراتهم العلمـية والعملية.بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج سعود البتال، قال فيها: إن ساعة التخرج تمثلُ أوَّلَ خطوةٍ في الإنجازْ، والإسهام الجاد في بناءِ هذا الوطنْ المعطاء، لنردَّ الجميلْ، ونواصلَ المسيرةَ جيلاً بعدَ جيلْ.وأشار إلى أننا اليومَ ونحن نعيش ثمرةَ هذا الغرسِ، نحملُ في أعناقِنا أمانةً غاليةْ، ومسؤوليةً عظيمة، بما تعلمناه، ونكونَ خيرَ خلفٍ لخيرِ سَلَفْ فنشكرُ اللهَ على فضلِهِ وتوفيقهِ.يذكر أن فقرات الحفل تضمنت، مسيرة للخريجين، ومعرضاً لمهن المستقبل وريادة الأعمال، إلى جانب تكريم عدد من أساتذة الجامعة من المتميزين والذين كان لهم دور في تأهيل الطلاب والطالبات عرفانا بدورهم وتقديراً لتميزهم، كما تم تكريم الخريجين والتقاط الصور التذكارية.// انتهى //19:29ت م0201