الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر الهيئة بالرياض اليوم، كبيرة موظفي الرصد والتقييم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيلتا جورجيديس، ومسؤول إدارة البرامج التدريبية في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كيفين تورنر.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون البنّاء بين الهيئة والمفوضية وسبل تنميتها، كما ناقش الجانبان أوجه العمل الثنائي المشترك بينهما.// انتهى //19:30ت م0202