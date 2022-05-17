أبها 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسحصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، وذلك لـ 13 برنامجاً أكاديمياً.وأوضح عميد التطوير الأكاديمي والجودة الدكتور سالم القرني، أن البرامج الحاصلة على الاعتماد البرامجي تتمثل في برنامج الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية، وماجستير الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين، وماجستير الأنظمة بكلية الشريعة وأصول الدين، وماجستير القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين، وماجستير الأحياء بكلية العلوم، وماجستير الفيزياء بكلية العلوم، وماجستير الرياضيات بكلية العلوم، وكذلك ماجستير الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، بالإضافة إلى بكالوريوس الصحة العامة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وبكالوريوس الرياضيات بكلية العلوم، وبكالوريوس الفيزياء بكلية العلوم، وبكالوريوس الأحياء بكلية العلوم.// انتهى //19:31ت م0203