المدينة المنورة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنفذت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مبادرة تحت عنوان "حلقات جامعة طيبة" بالمسجد النبوي، تهدف من خلالها إلى تعليم سورة الفاتحة لقاصدي المسجد النبوي، استفاد منها 1039 من 57 دولة من قاصدي المسجد النبوي.وتعد هذه المبادرة من الأنشطة العلمية والتوعوية التي تقوم بها جامعة طيبة بالمدينة المنورة.// انتهى //19:42ت م0205