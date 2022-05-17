الاحساء 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء , في مكتبه اليوم , الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق وعددا من قيادات الهيئة.واطلع سموه على عرض عن دور هيئات تطوير المناطق والمدن في وضع الخطط الاستراتيجية والتنموية ، مشيدا بالكوادر السعودية التي تعمل في الهيئة لخدمة المنطقة والوطن والجهود المبذولة في رسم الخطط المستقبلية للمنطقة وتمكين الجهات ودعمها لتوحيد الجهود تجاه تحقيق مستهدفات رؤية الوطن.// انتهى //19:51ت م0206