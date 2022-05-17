المدينة المنورة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، تسعة برامج بجامعة طيبة اعتماداً مؤسسياً وبرامجياً خلال الربع الثاني من العام 2022م؛وذلك لتحقيقها متطلبات الجودة الأكاديمية،التي تهدف من خلاله لتحسين المخرجات،وتعزيز المواءمة مع سوق العمل.وشملت البرامج المعتمدة من الهيئة، برامج الطب والتمريض، والجيولوجيا والفيزياء، والمحاسبة والإدارة والتسويق والتمويل، ونظم المعلومات الإدارية.// انتهى //20:41ت م0209