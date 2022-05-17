الطائف 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنَفَّذَت أمانةُ الطائف ممثلة في وكالة المشاريع أعمال السفلتة والتأهيل للشوارع الداخلية لمخططات المنح (جليل ب، جليل ج، جليل أ، الفيروز، المصيف)، وجرى تنفيذ 370 ألف متر مربع من السفلتة بشوارع المخططات، وذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية في مخططات المنح التي وزعتها على المواطنين،ورفع مستوى أداء وكفاءة الشوارع في هذه المخططات؛بما يُيسِّرُ على الأهالي ويسهِّلُ عليهم.وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي أن الأمانة تعمل على رفع احتياجات مخططات المنح من الخدمات البلدية المختلفة،وقد حُدِّدَتِ الأولوياتُ من حيث الاحتياج والكثافة السكانية والنمو العمراني،مشيراً الى أن الأمانة عزَّزت دعم الخدمات البلدية المقدمة،وبحثت آليات تطويرها وفق مؤشرات قياس النمو والكثافة.وبيَّن القثامي أن الأمانة أكملت عدداً من مشروعات الكشط وإعادة السفلتة والتأهيل الشامل في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية؛ضمن جهود تحسين أداء منظومة شبكة الطرق الداخلية بمحافظة الطائف،التي تعزز سلاسة الحركة المرورية،وترفع من كفاءة الخدمات، ويتبع هذه المشروعات برامج لطلاء محددات المسارات والشواخص الأرضية ومهدئات السرعة واللوحات الإرشادية والتحذيرية.من جانب آخر،ضبطت أمانة الطائف ممثلة في فرق الرقابة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 40 تجاوزاً صحياً،وأغلقت محلَّين تكررت مخالفتهما- خلال جولات رقابية مكثفة على المرافق التجارية والغذائية- وتهدف الجولات الرقابية إلى تعزيز الامتثال بالاشتراطات الصحية،وتوعية العاملين بالتقيُّدِ بالتعليمات البلدية.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التصحيحية شملت مستودعاتٍ غذائيةً ومطاعمَ ومطابخَ ومحالَّ بيع المواد الغذائية والملاحمَ والمخابزَ، مشيرة إلى أن الملحوظات المرصودة تتعلق بتدني مستوى النظافة،وسوء بيئة التحضير، وتدني مستوى حفظ وتخزين المواد الغذائية،وعدم تشغيل مصائد الحشرات، والعمل بشهادات صحيَّة منتهية، كما دعا الإدارات الإشرافية إلى بذل الجهود ومتابعة البلديات الفرعية من خلال جولات مخصصة لمراقبة الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك،وتوعية العاملين بها بالاشتراطات الواجب اتباعها في أثناء العمل.// انتهى //20:48ت م0211