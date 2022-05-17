طرابلس 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز أنه لا يمكن حلّ النزاع في ليبيا بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض.وقالت وليامز: "في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، وأحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، والكفِّ عن الخطاب التحريضي"، داعيةً إلى حلِّ النزاع بالحوار والتفاوض، مشيرةً إلى أن مساعيَ الأمم المتحدة "تظلُّ متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدماً نحو الاستقرار والانتخابات ".//انتهى//20:55ت م0212