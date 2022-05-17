الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم الفائزين في الهاكثون التقني "تقنيثون" أحد فعاليات ملتقى تقني الرياض 2022, الذي استمرت منافساته يومين, وذلك في الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.وكانت منافسات الفرق المشاركة ضمن مجالات (الصحة ـ التعليم ـ الاحتياجات الخاصة ـ البيئة)، وذلك بهدف الابتكار في تلك المجالات وفق منهجية التفكير التصميمي.وقد أُعْلِنَت أسماءُ الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وموضوعات ابتكاراتهم على النحو التالي: المركز الأول (فريق رقم 3 ) بابتكار حلٍّ ذكي وتقني يضع حدًّا لمعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة مع مواقف السيارات؛وتبلغ قيمة الجائزة المخصصة لهذا المركز 25 ألف ريالٍ, وحلَّ في المركز الثاني: (فريق رقم 6) بابتكار صندوق ذكي لتخزين الأدوية مرتبط بتطبيق وناطق صوتي يساعد المرضى على الالتزام بموعد وجرعة الدواء المحددة، وقيمة الجائزة المخصصة لهذا المركز 20 ألف ريالٍ, وفي المركز الثالث: (فريق رقم 9) بابتكار طائرات درون تعمل على مسح شامل للمناطق والأحياء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛لحلِّ مشكلة تكدُّسِ النفايات، وخُصص 15 ألف ريالٍ لجائزة هذا المركز.وسلَّمَ مدير عام الإدارة عبدالرحمن بن عمر المقبل الجوائز للفرق الفائزة, مهنئًا الفائزين على التميُّزِ والتنوُّعِ في الأفكار التي تخدم المجتمع.// انتهى //21:05ت م0213