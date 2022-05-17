تونس 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر اليوم، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هاني بن مقبل المقبل، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد والوفد المرافق لهما الذين يزورون تونس للمشاركة في أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته117.وأكد السفير الصقر خلال اللقاء أهمية دور المنظمة وما تقوم به لشعوبها العربية من رفع لمستوى الثقافة والعلوم لديها،وتشجيع الرواد في هذا المجال.//انتهى//21:26ت م0215