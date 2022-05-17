الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة اليوم, حفل سفارة مملكة النرويج لدى المملكة؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمقر السفارة بحي السفارات في الرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول وعددٌ من منسوبي السفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي, وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //21:27ت م0216