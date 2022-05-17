جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن انشغالها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.وناشدت المنظمة جميع الأطراف الليبية ضبط النفس،ونبذ العنف،والحفاظ على وقف إطلاق النار،والاحتكام إلى الحوار؛لتجاوز الخلافات والصعاب،ونزع فتيل التوتر،وتجنيب ليبيا العواقب الوخيمة للعنف على أمنها واستقرارها وممتلكات شعبها.ودعت جميع الأطراف إلى توحيد كلمتها وإعلاء مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار؛للمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي،وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.// انتهى //22:07ت م0223