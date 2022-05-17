القاهرة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسشاركَ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للمنتدى الإسباني العربي للخدمات السمعية والبصرية العامة، الذي انطلق في العاصمة مدريد اليوم، وتنظِّمه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، بمشاركة رؤساء هيئات الإذاعة والتلفزيون بمختلف الدول العربية، وممثلي المؤسسات الإعلامية العربية.وأكد أبو الغيط في كلمة أمام المنتدى أن المنتدى يشكل لَبِنَةً جديدة على طريق تنمية العلاقات العربية-الإسبانية، ومد جسور الحوار، وتعزيز روابط الصداقة والتفاعل التاريخي، ودعم قضايا التنمية،ومواجهة التحديات المشتركة.ونوه -وفقاً لبيان للجامعة العربية- بأهمية المنتدى التي تكمن فيما يطرحه من قضايا وما يفتحه من مجال للحوار وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات لجميع المعنيين بمجال الإعلام الرقمي في إسبانيا والعالم العربي.//انتهى//22:30ت م0226