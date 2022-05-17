الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسقدم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -، وذلك في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، حيث كان في استقباله سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة.كما قدم واجب العزاء إلى جانب معاليه كلاً من وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.//انتهى//22:31ت م0227