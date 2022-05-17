باماكو 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسقضى الجيشُ المالي على 12 إرهابياً، واعتقل سبعة أخرين خلال عملية عسكرية نفَّذَتها قواتُه ضد مسلحين الأسبوع الماضي في منطقه توباكورو جنوب البلاد.وجاء - في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش المالي- أنه تم القضاء على 12 إرهابياً، واعتقال سبعة آخرين، وحجز آليات عسكرية ومعدات تابعة للإرهاب يين؛ وذلك في عملية هجومية نفَّذَتها فرقةُ الأسلحة التكتيكية في منطقة توباكورو سيلا.وأضاف البيان، أن العملية العسكرية بدأت عندما تعرَّضَت فرقة للجيش لهجوم من قبل العناصر الإرهابية، مشيراً إلى إصابة جنديين في العملية العسكرية.//انتهى//22:32ت م0228