نيروبي 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسالتقى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في العاصمة نيروبي، بقائد القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند.وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا بما في ذلك الأمن في منطقة القرن الأفريقي عامة والصومال خاصة، والتركيز على مكافحة الإرهاب.ويأتي الاجتماع في الوقت الذي أذن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة نشر مئات من القوات الأمريكية في الصومال بعد مرور ما يزيد على عام على أمر سلفه دونالد ترامب بسحبها.//انتهى//22:36ت م0229