أديس أبابا 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسقالت وزارة المالية الإثيوبية إن الحكومة أبرمت اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على منحة بقيمة 300 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع.وذكرت الوزارة في بيان أن المنحة المالية ستخصص في دعم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإمدادات مياه، ودعم خاص للناجين من العنف في المناطق المتأثرة بالصراع.//انتهى//22:44ت م0230