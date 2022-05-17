نيويورك 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأعلنت الأمم المتحدة اليوم عبور قافلة تابعة لها من حلب إلى شمال غرب سوريا، يوم أمس حيث نقلت مواد غذائية تكفي لأكثر من 43 ألف شخص محتاج.وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن القافلة تكونت من 14 شاحنة تنقل 13200 من الطرود الغذائية وأكياس دقيق القمح المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، مشيراً إلى أن هذه هي القافلة الرابعة العابرة للخطوط، بما يتماشى مع خطة العمليات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة.وأفاد دوجاريك باستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في الشمال الغربي بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مشيراً إلى أن حوالي 4.1 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال.//انتهى//22:57ت م0231