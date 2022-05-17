جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبلت منطقة "سيتي ووك" في موسم جدة 2022 زوارها اليوم بالعديد من العروض الشيقة والفعاليات المتنوعة التي تلبي كافة الرغبات، وتناسب أفراد الأسرة.وتضم "سيتي ووك" 9 مناطق فعاليات رئيسة تتوزع على مساحة تصل إلى 282 ألف متر مربع، وتشمل قرية الأنيمي، سبلاش، قرية الرعب، قرية الأزياء، قرية المغامرة، جدار العجائب، جدة لايف، منطقة الشلال التفاعلي بارتفاع 50 متراً، وساحة الشواء، إلى جانب (6) مسارح عربية، و(3) عروض عالمية، وتجارب حية، وفرق موسيقية، ومفاجآت للزوار.وتقدم "سيتي ووك" العديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، وتجربة المنطاد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.وتتميز المنطقة بمناسبة فعالياتها لمختلف الأعمار، وتلبيتها لكل الأذواق والرغبات، كما توفر الخدمات المتكاملة لزوّارها لقضاء أوقات لا تنسى من المتعة والترفيه.وكانت إدارة موسم جدة قد نظمت جولة تعريفية للإعلاميين على منطقة "سيتي ووك"، اطلعوا خلالها على ما تتضمنه من مواقع وفعاليات متنوعة، وأبرز المقومات السياحية التي تتوافر عليها، لتكون مدينة جدة وجهة سياحية دائمة.// انتهى //23:05ت م0233