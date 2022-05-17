الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسحجبت وزارة التجارة 7 متاجر إلكترونية مملوكة لمؤسسة سعودية، لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، من خلال تضليل المستهلك وعدم الالتزام بحقوقه التعاقدية.وكشفت الوزارة أن إدارة الرقابة على المتاجر الإلكترونية رصدت من خلال متابعتها الإلكترونية المستمرة ارتكاب هذه المتاجر التي تسوق منتجات مختلفة تشمل الملابس ومستلزمات المرأة والطفل، والأثاث والأجهزة الإلكترونية، مخالفتها لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.وشملت مخالفات هذه المتاجر، عدم إشعار المستهلك بصعوبات تسليم وتنفيذ طلبات المستهلكين، وعدم تنفيذ طلب إلغاء المشتريات بعد تجاوز المدة المتفق عليها، ورفض المتاجر إعادة المبالغ المدفوعة من بعض المتسوقين.وأُحيلت المتاجر المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، والذي ينص على غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط ونشر الحكم.// انتهى //23:06ت م0234