القاهرة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستغلب فريق الأهلي المصري لكرة اليد على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة (39 - 23) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مدينة نيامي بالنيجر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.وتأهل الأهلي بتلك النتيجة إلى نهائي البطولة الأفريقية، ليواجه الخميس المقبل فريق الزمالك الذي فاز في وقت سابق اليوم على فاب الكاميروني بنتيجة (35 - 21).//انتهى//23:16ت م0235