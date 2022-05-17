رام الله 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساعتقل جيش الاحتلال الغاشم، اليوم، ثمانية شبان فلسطينيين في بلدة دورا القرع شمال شرقي مدينة رام الله.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في رام الله ، بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة، واعتقلت سبعة طلبة من جامعة بيرزيت، هم: محمد الفاتح، ووسام تركي، ومحمد عرمان، وعبد الرحمن علوي، ومعتصم زلوم، وضياء زلوم، وعبد المجيد حسن.وأوضحت المصادر ذاتها، أن القوة الخاصة اعتقلت المواطن مصطفى غسان ذياب خلال وجوده في المكان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.//انتهى//23:17ت م0236