الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للرجال غداً، ثاني مبارياته في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثالثة المقامة في الكويت، عندما يلتقي بنظيره المنتخب الكويتي على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح، في تمام الساعة 9:30.وأنهى المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للرجال اليوم، استعداداته لمباراة المنتخب الكويتي بإجراء حصة تدريبية على مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح في الكويت بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي ركز على نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الكويتي، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، شهدت مشاركة اللاعب محمد الخماس بعد أن كشفت الفحوصات الطبية سلامته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة البحرين السابقة وخرج على إثرها.وكان المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للرجال افتتح مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 3 - 1.//انتهى//23:26ت م0238