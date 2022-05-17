الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسافتتح منتخب البراعم مواليد 2008 اليوم، معسكره الإعدادي في الرياض، الذي يمتد حتى الثاني والعشرين من مايو الجاري، ضمن مرحلة الإعداد الفني للاعبين الذين تم اختيارهم خلال مراحل الاستكشاف.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، التي اشتملت على تطبيقهم لتمارين لياقية وتكتيكية.وتضم قائمة المنتخب السعودي للبراعم (26) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالهادي مطري، نواف المالكي، بدر المولد، محمد الطعيمي، عبدالعزيز الفواز، مراد المالكي، حبيب آل نتيف، الحسن الشيبان، ناصر الفيحاني، حسين الحكيم، إبراهيم العبدي، يوسف الزامل، محمد الخلف، عزام الحباش، أبوبكر سعيد، يزيد الدوسري، محمد العتيبي، عبدالرحمن سفياني، أحمد عايش، أنس المسلم، مشعل الداود، فهد الغامدي، عبدالرحمن العتيبي، أحمد طمحي، رعد الشمراني، يوسف السالم.//انتهى//23:28ت م0239