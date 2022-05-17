نيويورك 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 430.17 نقطة، بما يعادل 1.34%, ليغلق عند 32654.59 نقطة ، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 321.73 نقطة أو 2.76%, ليغلق عند 11984.52 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 80.84 نقطة أو 2.02%, ليغلق عند 4088.85 نقطة.//انتهى//23:45ت م0242