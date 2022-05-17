الكويت 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستؤنفت اليوم، حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة (الشويخ - الشعيبة- الدوحة)، بعد تحسن أحوال الطقس تدريجياً.وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان إن جميع السفن والبضائع والحاويات دخلت الموانئ وغادرت بسلامة وأمان.يشار إلى أن المؤسسة أعلنت أمس إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتاً في الموانئ الثلاثة نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها البلاد.//انتهى//23:54ت م0244