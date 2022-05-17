الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي أدت لمقتل 10 جنود وإصابة 25 آخرين في 3 و13 مايو 2022م، إثر هجوم عناصر تابعة لحركة شباب الصومال على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.وأكدت الوزارة وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، سائلةً الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //00:05ت م0001