ساوثامبتون 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسقلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز ثمين بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 89 نقطة ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي قبل الجولة الأخيرة على نهاية الموسم، التي يستضيف فيها الـ سيتي منافسه أستون فيلا، بينما يستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون وأندرارز على ملعب أنفيلد.ويملك الـ سيتي 90 نقطة مقابل 89 نقطة لليفربول، مما يعني أن فوز الـ سيتي على أستون فيلا سيضمن له لقبه الرابع في الدوري الممتاز في آخر خمسة مواسم.//انتهى//01:01ت م0005