القاهرة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسخسر فريق الزمالك أمام ضيفه فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة, رفع الطلائع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في صدارة جدول الدوري.وفي منافسات الجولة ذاتها, حقق فريق فيوتشر فوزاً ثميناً على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" بالقاهرة، ليرفع فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.وتغلب كذلك فريق مصر المقاصة على مضيفه فريق الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجونة بالغردقة، ليرفع المقاصة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير ، فيما توقف رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //03:02ت م0007