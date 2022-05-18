إسلام آباد 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار رئيس الوزراء شهباز شريف وباقي زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بأن تكمل الحكومة الحالية مدتها الدستورية لغاية أغسطس من العام القادم.واهتمت بتجديد المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.وسلطت الضوء على بدء باكستان اليوم جولة جديدة من محادثات المراجعة مع صندوق النقد الدولي، للإفراج عن شريحة المليار دولار المتبقية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لباكستان.وأخبرت عن تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في أنحاء مختلفة من البلاد للقضاء على موجة الإرهاب التي برزت مجدداً.وتناولت صحف باكستان في متابعتها للشأن الدولي مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الأطلسي، وتسجيل الصين أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين سجلت كوريا الشمالية أكثر من 232 ألف إصابة بكورونا منذ تفشي الفيروس في البلاد.// انتهى //06:51ت م0012