ينبع 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسنظمت إدارة تعليم ينبع مساء أمس عبر القاعة الافتراضية لقاءً تثقيفياً بعنوان " اكتشف الرحلة التعليمية لابنك الموهوب" نفذهُ قسم الموهوبات بتعليم ينبع، مستهدفاً الطالبات الموهوبات وأولياء الأمور والمهتمين والمجتمع المحلي، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، وعدد من القيادات الإشرافية والتربوية .وأوضحت مشرفة قسم الموهوبات بتعليم ينبع جميلة فلاته أن اللقاء يهدف إلى المساهمة في رعاية الموهوبين من خلال التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة لهم؛ وذلك في إطار جهود وزارة التعليم في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، ورفع مستوى جودة الأداء وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.وأبانت أن اللقاء تناول عددا من المحاور تضمنت : مقدمة عن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، تصنيف فئات الموهوبين بعد أداء المقياس والأبعاد المترتبة عليها لمعرفة نقاط القوة والضعف، الخدمات المقدمة للموهوبين من قبل وزارة التعليم وإدارات وأقسام الموهوبين ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والجهات الخارجية الداعمة.// انتهى //06:54ت م0013