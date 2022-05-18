ينبع 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأوضح ذلك رئيس بلدية العيص المهندس نايف بن عبد الله الحازمي أن بلدية محافظة العيص قامت خلال الربع الأول من العام 2022 م بمعالجة 230 بلاغا و رفع 450 طن مخالفات و17 حاجزا خرسانيا وإصلاح 212 مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة، وذلك ضمن جهود البلدية لتحسين المشهد الحضري للمحافظة.وأضاف الحازمي أنه في مجال صحة البيئة نفذت البلدية 809 زيارات تفتيشية للمحلات التجارية والمطاعم والأسواق تمت خلالها مخالفة 21 محلا تجاريا، مؤكدا حرص البلدية على رفع مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات البلدية للمواطن والمقيم.// انتهى //07:19ت م0016