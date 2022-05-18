رفحاء 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأطلقت كلية التقنية بمحافظة رفحاء المسابقة التوعوية "النزاهة هدفنا " الموجهة لمتدربي الكلية.وأوضحت الكلية أن مجالات المسابقة تشمل الرسم "تشكيلي - ضوئي" والتصوير الفوتوغرافي، ومقطع مرئية " فيديو" ، والنص الأدبي" شعر- مقالة - عبارة" في مواضيع المحافظة على مرافق وممتلكات الكلية، والاختبارات، وإتقان العمل .وأكدت الكلية أن الهدف من المسابقة تحفيز الطلبة للإسهام في تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، وتجسيد ذلك من خلال تصوراتهم الفكرية والشخصية بهدف نشر الوعي بثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز المفاهيم التوعوية إلى سلوك مشاهد عبر مهاراتهم بالموضوعات المطروحة للمسابقة؛ وسيتم منح جوائز تحفيزية للمشاركين الفائزين بالمراكز الثلاثة.// انتهى //07:32ت م0017