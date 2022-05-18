نيويورك 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسشارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم في اجتماع المندوبين الدائمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مع المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي ( DCO ) ليلي بيكر.وجرى خلال الاجتماع مناقشة فرص الشراكة والدعم لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق// انتهى //07:42ت م0018