طوكيو 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسانكمش إجمالي الناتج المحلي لليابان خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1 في المئة.وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن إجمالي الناتج المحلي انكمش خلال الربع الأول من العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 2ر0 في المئة مقارنة بالربع الأخير، في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماشه بمعدل 4ر0 في المئة بعد انكماشه بمعدل 9ر0 في المئة خلال الربع الأخير وفق البيانات المعدلة.وزاد الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5ر0 في المئة.// انتهى //08:19ت م0020