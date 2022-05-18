رام الله 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بنابلس وعشرات الفلسطينيين بالاختناق في الخليل, كما اعتقلت 33 فلسطينيًا, واعتدت على بيت عزاء الشهيد وليد الشريف واعتدت على عائلة جريح في القدس.وأولت اهتمامًا بأقوال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل استفزازاً للشعب الفلسطيني وتحدياً للشرعية الدولية التي أكدت جميع قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية أن الاستيطان جميعه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.وأوردت دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ من أجل الوقوف عند جرائم الاحتلال التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء بانتهاك حقوق الإنسان في الأرض المحتلة بشكل عام والقدس على وجه الخصوص عقب تكرار الاعتداء على المشيعين وجثامين الشهداء.ونشرت صحف الأربعاء إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس المحتلة، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بين المشاركين.وأخبرت صحف فلسطين عن تأكيدات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق العدالة لشعبنا وحقه في تقرير مصيره.// انتهى //09:12ت م0024