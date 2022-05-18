الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأطلقت وحدة الابتكار الاجتماعي التابعة لمركز الابتكار بمعهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود, المرحلة الثانية من مراحل معسكر الابتكار الاجتماعي الأول (أثر) وهي مرحلة المعسكر التدريبي، الهادف إلى التوعية ونشر ثقافة الابتكار الاجتماعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م في تعزيز مفهوم الابتكار والتنمية المجتمعية، وزيادة المساهمة الاجتماعية داخل الجامعة وخاصة للكليات الإنسانية في المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، وتأهيل وتمكين رواد الابتكار الاجتماعي من استخدام المناهج والأدوات اللازمة لتقييم الاحتياجات المجتمعية وبناء مشاريع ابتكارية اجتماعية ناجحة، وتوطيد العلاقة بين الجامعة والجهات المهتمة بالابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية في المجتمعويطمح المعسكر إلى تحقيق الأثر الاجتماعي من خلال أدوات وممارسات الابتكار الاجتماعي، بدءاً بحصر التحديات الاجتماعية وصياغتها إلى تكوين الفكرة المبتكرة وتحويلها إلى مشروع ريادي اجتماعي قابل للإطلاق الأولي.كما يراعي برنامج المعسكر تنوع الأنشطة بما يشمل تحقيق الاحتياج المعرفي والمهاري للمشاركين ويتم عبر مراحل متتابعة زمنياً ومترابطة من حيث المواضيع التدريبية، ولمزيد من التفاصيل عن معسكر أثر يمكن الدخول إلى الرابط: https://617afba3df851.site123.me/.وكان المعسكر قد انطلق خلال الفترة من 1443/10/14هـ وحتى 1443/11/3هـ، لجميع منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وخريجين، من الساعة 4 - 8 مساءً، مشتملًا على إقامة ورش عمل افتراضية تبدأ يومي الأحد والاثنين من خلال منصة زوم وتستكمل بورش عمل حضورية تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس في قاعة الدروازة بجامعة الملك سعود.// انتهى //09:41ت م0027