جنين - الخليل 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، واعتقلت شابًا، بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط اندلاع مواجهات، فيما اعتقلت تلك القوات فلسطينيًا آخرًا، بعد اقتحامها بلدة اليامون ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من مدينة الخليل، وآخراً من بلدة السموع جنوب محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غربي الخليل، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددًا من الفلسطينيين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على بعض مداخل الخليل، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.// انتهى //09:42ت م0028