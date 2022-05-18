الرباط 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالارتفاع المستمر الذي تسجله أسعار الوقود في المغرب، وموجة الغلاء في عدد من المواد الأساسية، وذلك بسبب الظرفية الدولية الراهنة، وتداعيات أكثر من سنتين من جائحة كوفيد 19.وأبرزت دعوة الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء وحماية المدنيين، بعد الاشتباكات التي سجلت أمس بالعاصمة طرابلس.وأخبرت صحف الرباط عن إصابة 72 فلسطينيًا في مداهمات للقوات الإسرائيلية لمقبرة المجاهدين في القدس، أثناء تشييع جنازة أحد الشهداء الفلسطينيين.وتناقلت صحف المغرب إعلان قصر الإليزيه عن تعيين وزيرة العمل إليزابيث بورن لرئاسة الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ أكثر من ثلاثة عقود.// انتهى //10:11ت م0030