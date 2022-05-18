تونس 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واستداولت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسة للبنك بـ 75 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 7,0 في المئة، وذلك على إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة.وأبرزت في الشأن المغاربي ما شهدته العاصمة الليبية طرابلس من اشتباكات مسلحة بعد دخول رئيس الحكومة المعينة من البرلمان إلى العاصمة لبضع ساعات في مسعى لتسلم دواليب الحكم.وتابعت صحف الأربعاء زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا وما تم خلالها من اتفاقيات.ولفتت في الشأن الدولي إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع جزء من العقوبات التي أعادت إدارة ترامب فرضها على كوبا وسط ترحيب من هافانا.// انتهى //10:29ت م0033