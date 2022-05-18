الرياض 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساعتمد المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجموعة جديدة من المواصفات القياسية لعدد من السلع والمنتجات بلغ عددها 653 مواصفة قياسية خليجية، و27 مشروع لائحة فنية خليجية وأوصى برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية وذلك خلال الاجتماع الثاني والخمسين للمجلس.وأوضح رئيس هيئة التقييس سعود بن ناصر الخصيبي، أن المجلس الفني الذي عقد في 12 مايو 2022م في الرياض، ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس، منها الموافقة على اعتماد ترجمة (26) مواصفة قياسية خليجية، والموافقة كذلك على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2022م، بالإضافة إلى اعتماد معايير تشكيل اللجان الفنية الخليجية، واعتماد ترجمة دليل العمل الفني للمواصفات-مشاركة الأطراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية/اللوائح الفنية الخليجية.وبين أن المجلس الفني قرر أيضاً اعتماد وثيقة حقوق الملكية الفكرية لوثائق ومطبوعات ومنتجات وخدمات هيئة التقييس (الإصدار الثاني)، وكذلك اعتماد دليل إرشادات المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإلكترونية-الإصدار الثاني، كما رحب بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس ISO (ISO Week 2022) المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (23-19 سبتمبر 2022م).تجدر الإشارة إلى أن مخرجات هيئة التقييس تسهم في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية.// انتهى //10:31ت م0034