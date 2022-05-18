القاهرة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم, بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفارقة، حرص بلاده على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية"، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها.وأشارت إلى دعوة وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أمام المؤتمر الـ (54) لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة السنغالية داكار، الدول الأفريقية إلى العمل معًا وفق رؤية قارية موحّدة ترتكز على تعظيم جهود التكامل الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية.وأخبرت صحف القاهرة عن إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 72 فلسطينيًا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس.ولفتت الانتباه إلى مناشدة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف الليبية ضبط النفس وعدم تأجيج الصراع، وتغليب لغة الحوار وصولاً إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.// انتهى //10:31ت م0035