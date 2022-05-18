الظهران 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسأطلق مهرجان "أفلام السعودية" الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، حزمةً من الورش التدريبية المتخصصة في مجال السينما يقدمها مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة، وذلك على هامش الدورة الثامنة للمهرجان الذي ينطلق في الثالث من شهر ذي القعدة القادم، وضمن جهود إدارة المهرجان في دعم وصقل المواهب السينمائية في جميع المجالات.وتتضمن الورش مسارات الإخراج والتمثيل والإنتاج والتوزيع والموسيقى التصويرية، ومعمل تطوير السيناريو الذي صمم بغرض تطوير ومناقشة عدد من المشاريع السينمائية السعودية، وتهيئتها عملياً لسوق الإنتاج، وتشمل ورشة بعنوان "تطوير وإنتاج وتوزيع الفيلم السينمائي"، وورشة عن الموسيقى في بناء الفيلم، وورشة عن تصميم الصوت الموسيقي وجميعها لمدة ستة أيام بمعدل ثلاث ساعات يومياً.كما تقيم ورشتين باللغة الإنجليزية الأولى PRODUCTION workshop لمدة ثلاثة أيام بمعدل أربع ساعات يومياً، والأخرى ورشة Acting & Directing for Cinema لمدة خمسة أيام بمعدل ثلاث ساعات يومياً.يذكر أن التسجيل في الورش سيكون متاحاً لجميع المهتمين والراغبين وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان https://www.saudifilmfestival.org/sff8workshops .// انتهى //10:32ت م0036