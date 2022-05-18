جدة 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واسيتوجه وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العاصمة واشنطن، لبحث العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال يومي 23 و 24 مايو 2022، بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية.وتتضمن المباحثات القضايا السياسية التي سيبحثها الوفد مع الجانب الأمريكي منها الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا، وأوضاع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, إضافة إلى القضايا الاجتماعية وعلى رأسها تمكين المرأة، والمواضيع الثقافية، وحقوق الإنسان، والتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة جائحة كورونا، والأمن الغذائي، وقضايا المناخ.// انتهى //10:46ت م0038