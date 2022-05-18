عام / سمو أمير الجوف يستقبل رئيس الشعبة القنصلية في سفارة جمهورية مصر بالمملكة
الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م واس
سكاكا 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه, اليوم, رئيس الشعبة القنصلية بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض السيد طارق أحمد المليجي يرافقه المستشار بالسفارة الدكتور محمد المهدي.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين وأوجه التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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10:56ت م
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