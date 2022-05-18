سكاكا 17 شوال 1443 هـ الموافق 18 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه, اليوم, رئيس الشعبة القنصلية بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض السيد طارق أحمد المليجي يرافقه المستشار بالسفارة الدكتور محمد المهدي.وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين وأوجه التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:56ت م0040